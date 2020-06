Cuarentena en la Provincia: Gobierno advirtió que puede extenderse hasta agosto

Alfredo Cornejo, Agencia NA.

El diputado nacional y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, aseguró hoy que Alberto Fernández "no quiere hablar de economía" ya que prefiere "hablar de la cuarentena" y "hacer un ranking de muertos".



"Tenemos muchos problemas económicos y Fernández no quiere hablar de economía. Prefiere hablar de la cuarentena, de la ochentena y ahora de la centena y hacer un ranking de muertos", cuestionó Cornejo.



Ningún país ha tenido tantos días de cuarentena. Además de eso, que pone en evidencia que acá entramos a tontas y locas y a ciegas a esta estrategia, hay 21 días más previstos. Entonces vamos a cumplir 100 días de cuarentena”, afirmó el diputado nacional, en declaraciones a Radio con Vos.

En declaraciones radiales, el ex gobernador mendocino subrayó que "el gobierno quiere elegir de rival a Macri": "Me parece mal. Los problemas de la Argentina no son de los últimos cuatro años de gobierno, se arrastran desde mucho antes".

"El gobierno seguirá con el relato de que el problema es de Macri y de la oposición y esa no es la realidad", remarcó.



De todos modos, consideró que "el gobierno de Macri tuvo errores importantes de estrategia política que derivaron en problemas económicos".



"Eso no habilita al kirchnerismo a adjudicar los problemas del país a esos cuatro años", agregó el mendocino.



En tanto, remarcó que "lo mismo pasa con María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires: no se puede reducir todos los problemas a cuatro años de gestión".



"Cuando tenés kirchnerismo en el medio, es decir, un grupo de fanáticos con una ideología que atrasa, es muy difícil llegar a un acuerdo. Pero yo lucharía por un acuerdo de gobernabilidad", aseguró, en tanto que manifestó que "para salir de estas situaciones se necesita un buen gobierno, pero también una buena oposición".



"La oposición está bien representada en Argentina. Sacó el 40% en la última elección", puntualizó.