El Tribunal Supremo español investigará al rey Juan Carlos por un contrato con Arabia

Marcha en España.

Alrededor de 20.000 españoles de A Mariña de Lugo se manifestaron por las calles del municipio de Viveiro (Lugo) para exigir el mantenimiento de la planta de la multinacional Alcoa. La firma estadounidense, la tercera más grande del mundo en producción de aluminio primario, ha anunciado su intención de despedir a 534 trabajadores de la factoría situada en San Cibrao (Cervo).

El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, cifraba en unos 25.000 los asistentes a la manifestación, “un éxito rotundo”. La policía local rebajaba la cantidad a unos 17.000 asistentes.

“Todos los políticos han podido ver lo que reclama la gente y la necesidad y urgencia de buscar una solución a esto”, dijo el representante de los trabajadores, que reclaman la nacionalización de la planta e intervención pública de la compañía para salvar los puestos de trabajo por los que se sustentan miles de familias de la provincia de Lugo.

Familias completas, políticos, trabajadores de Alcoa y de sus auxiliares y otras personas afectadas y conscientes de la situación de la factoría han recorrido Viveiro para acabar frente al Ayuntamiento de la localidad pidiendo una “solución” para la energía.

GENTILEZA EURONEWS.

En la convocatoria, los trabajadores llamaban a los asistentes a vestir de negro para simular el luto y el “enterramiento económico” que supondría el cierre de la factoría. De hecho, algunos de los manifestantes portaban ataúdes hechos con cartón, por segunda jornada consecutiva. El sábado miles de personas recorrieron el pueblo de Xove vestidos de luto tras un coche fúnebre.