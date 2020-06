"Es un hecho confuso", la palabra del fiscal de causa por violencia de género contra el "Tecla" Farías

Sebastián Villa, Boca Juniors.

Como parte de su estrategia de defensa en la causa que se le sigue por violencia de género que le inició su ex pareja Daniela Cortés, Sebastián Villa presentó pruebas por intermedio de su abogado, Martín Apolo, que supuestamente -según el jugador- demostrarían que la hermana de Cortés mintió cuando testificó en su contra.

Según el Diario Olé, Apolo presentó un escrito junto a 17 capturas de pantalla del chat entre Villa y Cinthya Cortés que servirían para demostrar que ésta última no contó la historia completa a la hora de declarar.

"El contenido de los chats no sólo deja descolocada a su hermana Daniela respecto de la falsedad de su denuncia, sino que además genera gran contradicción y mendacidad con lo que declaró la testigo Cinthya Cortés", se puede leer en parte del escrito presentado por Apolo.

En cuanto a los chats, en los mismos se puede leer a Villa explicándole a la hermana de Cortés que ella lo había golpeado y que se iba de la casa, pero que no podía irse todavía porque le había "escondido las llaves del carro y el pasaporte".

"Dígale que me entregue mi pasaporte. Tengo el cachete hinchado del puño que me pegó. Los dos sabemos que ella me sacó el pasaporte del bolso. Daniela es una mujer calculadora, rápida e inteligente", dice Villa en el diálogo por Whatsapp.

El intercambio entre Villa y Cinthya Cortés, deja expuesto el interés de ella por calmar a Villa y hasta pidiéndole disculpas por la situación y el golpe que recibió en la cara.

Chats presentados por abogado del jugador.

Al mismo tiempo, el futbolista le asegura que "a Daniela no le faltará nada" y les pide que "se queden tranquilos" a pesar de que él se iba de la casa, pero termina explotando justo después de la hora en la que su expareja publicó las fotos que desencadenaron en la denuncia.

"Sebas dime cómo podés parar esto. Cómo puedo yo como hermana de Dany ayudarte a solucionar esto", le pregunta Cinthya Cortés a Villa, justo a la misma hora en la que Daniela había publicado todo. "Ya no hay solución. Ella dañó mi carrera haciendo cosas, porque usted sabe que no la he tocado. Usted misma vio cómo ella me pegó a mí. Ya informé a Boca y ya mi abogado está haciendo todo. Mucha gente sabe que su hermana me pegaba", fue la respuesta que le brindó el atacante del Xeneize.

Captura de pantalla de chat de Villa.

Aquí, uno de los detalles que parece dejar en mala posición a la denunciante es que su hermana, en vez de desmentirlo, le responde a Villa diciéndole que publique sus cosas, en referencia a las pruebas de violencia de Daniela Cortés hacia él.

Así, con todas estas capturas de chats, Apolo solicitó que la prueba se agregue a la causa y se refirió a las fotografías que posteó Cortés en Instagram como "presuntas lesiones con sangre fabricada".

Villa presentó chats como presuntas pruebas.