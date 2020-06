Acceso remoto: la importancia de invertir en infraestructura y seguridad en tiempos de home office

Eduardo Elsztain.

Previamente a invertir en un proyecto minero de envergadura en Chubut, Eduardo Elsztain escribió lo que él mismo tituló como capítulo tres. Esto es cómo sobrevivir a la pandemia en una economía como la Argentina. Sus conclusiones, en un documento de 20 páginas y enviadas a inversores de Wall Street y bancos internacionales se sintetizan en una recomendación: invertir en oro. Al igual que en tiempos de guerra.

"El manual de supervivencia económica de la Argentina dice que, en este contexto de déficit fiscales épicos + el endeudamiento más alto de la historia + emisión monetaria a niveles nunca vistos + depresión económica, cualquier persona con ahorros grandes o pequeños, debería redireccionar una parte significativa de esa liquidez a la única moneda que no puede ser impresa: el oro”, arranca Elsztain quien con Irsa controla parte del Hipotecario, lidera en Shoppings y es propietario de los edificios mpas emblemáticos de Buenos Aires. Y con Cresud es uno de los más importantes productores agroindustriales del país.

Elsztain, presidente del grupo IRSA, tras analizar el estado de la economía global ante la pandemia, aconseja resguardar el valor de los ahorros acudiendo a los metales preciosos.

“Esta alternativa, hasta hace no mucho, era considerada sólo por un pequeño grupo de ‘fanáticos del oro’, pero cada vez más está creciendo como una corriente de pensamiento entre los bancos de Wall Street e inversores institucionales. Por esta razón, creo que debemos prepararnos para un nuevo paradigma en la economía mundial”, señaló. Por cierto, invirtió en un proyecto de oro en Chubut que pertenece a la canadiense Yamana Gold y que extraerá el metal sin recurrir a minería de cielo abierto ni a la utilización de cianuro.

De sus disertaciones con colegas y expertos, Elsztain concluye que casi nadie está evaluando lo que denomina el “Capítulo Tres” de la crisis. Así llama a “la forma –y las consecuencias- que ha asumido el manejo que están haciendo de la misma los gobiernos de los principales países desarrollados”.

Aquí sus otras conclusiones:

"El capítulo uno de la crisis es la salud, en medio de una pandemia de magnitud global. La buena noticia es que en 2021 habremos en buena medida salido de ella, en tanto se mantengan los cuidados como el distanciamiento social y que la vacuna ya haya sido desarrollada, producido y distribuido a nivel mundial”.

"El capítulo dos es el impacto económico que están provocando los cierres generalizados, en especial el derrumbe del PBI en el segundo trimestre que, se espera, será masivo y global, con fuertes consecuencias en el empleo que caerá a niveles comparables a los de la Gran Depresión”.

Tras repasar el rol del oro en la historia argentina (desde el Argentino de Oro acuñado por Julio A. Roca), el empresario afirma: “Cuando los países desarrollados necesitan financiar sus déficits, no dudan en imprimir cuanta moneda sea necesario para paliar esa urgencia de corto plazo, sobre todo si esa emisión no tiene efectos (por ejemplo, inflación) como es el caso hoy en esos países. Por eso, no tenemos dudas de que como resultado de la crisis, esas naciones mantendrán niveles récord de déficit fiscal, en tanto la FED y otros bancos centrales seguirán comprando bonos soberanos y corporativos, emitiendo moneda en cantidades jamás vistas en la historia de la humanidad”.

“El mayor problema de este escenario es que, tras décadas de gran demanda por los Bonos del Tesoro de EEUU, el mundo (y en especial China) están poco dispuestos a financiar a Washington, y la FED es hoy el único comprador de esos instrumentos. En la historia argentina el dólar ha sido el refugio histórico de nuestros ahorristas, que buscan proteger sus activos de la devaluación del peso, moneda que perdió trece ceros desde su creación. Sin embargo, es notable ver cómo, en muchas ocasiones, cuanto más alto es el tipo de cambio, más demanda tiene la moneda americana. La lógica detrás de esa actitud es que en tiempos de crisis no hay precio para la divisa extranjera que sea lo suficientemente alto, dado que lo que importa es escapar del derrumbe de la propia moneda”.

“Por eso no nos sorprende que los inversores comienzan a aceptar pagar una prima alta por las monedas de oro. Por eso, cuando me preguntan si el precio actual de US$ 1.700 la onza es caro o no, yo respondo que ese valor sólo expresa el punto de arranque de lo que podría ser la mayor suba del metal de la historia, en consonancia con el ritmo al que se está imprimiendo moneda sin respaldo”.