Regreso de los "runners": cientos de porteños volvieron a correr en la Ciudad tras tres meses

El Gobierno porteño autorizó a los habitantes de la ciudad a salir a correr, andar en bicicleta o roller, sin tapabocas, por los parques y plazas cercanos desde las 0 de este lunes y hasta las 8 del martes, y muchos porteños aprovecharon la medida para hacer su primera actividad aeróbica desde el inicio de la cuarentena.

"Está muy bueno que nos dejen correr porque estaba cansado de estar todo el día en mi casa", dijo un joven en Parque Centenario, quien añadió que, antes de la cuarentena, solía correr en el gimnasio pero hacerlo ahora por la calle "está bueno". "No pensé que iba a haber tanta gente", agregó.

Además, destacó el hecho de que no sea obligatorio el uso de tapaboca: "Si tengo que correr con el barbijo me muero; respeto el distanciamiento social pero cuesta respirar con el barbijo".

Otro joven, que aprovechó la madrugada de hoy salir a correr, dijo: "Estoy muy contento porque el cuerpo lo siente; los que corremos hace años lo necesitamos".

"Voy a salir día por medio hasta acostumbrar el cuerpo y, después, iré volviendo a la rutina habitual", detalló el joven, que llevaba consigo alcohol en gel y barbijo.

La medida fue anunciada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, durante la conferencia de prensa en la quinta de Olivos, el pasado jueves, cuando el presidente Alberto Fernández informó la extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio.

Desde el gobierno porteño advirtieron que habrá un refuerzo en la seguridad de los principales circuitos como Palermo, los parques Centenario y Chacabuco y Parque Avellaneda.