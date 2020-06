Encadenada y sensual: Pampita recordó una de sus producciones más hot en Instagram

Julieta Nair Calvo.

La actriz y modelo Julieta Nair Calvo revisó su celular y encontró una grabación en la playa acompañada de una amiga, donde protagonizó un sensual blooper.



Ante la imposibilidad de viajar debido al aislamiento social y preventivo para detener el avance del coronavirus, la actriz se puso nostálgica y apeló a su material audiovisual de vacaciones pasadas.

En su cuenta de Instagram compartió un video retro de las playas de México, en el mismo se la ve entrando al agua en compañía de una amiga, pero algo sucedió.



“La situación fue la típica: ‘Amiga, filmemos nuestra entrada al mar bien diosas’. ‘Dale’. Y así quedó registrado ese ingreso al agua bien sensual. Llorando de risa 2 días seguidos. Extraño estar en la playa. Tengo a sagitario trepado de las paredes”, expresó.



La publicación fue todo un éxito con miles de comentarios y "me gusta" que destacaban la belleza de la actriz y también expresaban las ganas de viajar.