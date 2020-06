Coronavirus en el mundo, minuto a minuto: cerca de 409.000 muertos y más de 7.185.000 infectados

Maria Van Kerkhove, jefa de Enfermedades Emergentes de la OMS, REUTERS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aportó más interrogantes al informar que es “muy inusual” que los enfermos asintomáticos de coronavirus contagien. Sin embargo, en apenas 24 horas, el organismo pareció dar marcha atrás en sus dichos.

Maria Van Kerkhove, jefa de la Unidad de zoonosis y Enfermedades Emergentes de la OMS, participó de una videoconferencia e intentó aclarar sus dichos de este lunes.

La doctora sostuvo que la propagación asintomática es una “cuestión realmente compleja” y que todavía se desconoce mucho al respecto. “En realidad, todavía no tenemos esa respuesta”, dijo.

Sobre sus argumentos del lunes, durante una conferencia de prensa de la OMS en Ginebra, apuntó: “Estaba respondiendo a una pregunta en la conferencia de prensa. No estaba declarando una política de la OMS ni nada de eso. Sólo estaba tratando de articular lo que sabemos”.

“Usé la frase ‘muy raro’, y creo que es un malentendido afirmar que la transmisión asintomática a nivel mundial es muy rara. Me refería a un pequeño subconjunto de estudios”, subrayó.

De acuerdo a lo consignado por CNBC, Van Kerkhove detalló que los estudios realizados hasta el momento indican que cerca del 16% de la población que contrajo el virus puede ser asintomática. Sin embargo, reconoció que otros estudios, que refutan esa idea, sostienen que hasta el 40% de la transmisión global puede ser provocada por asintomáticos.

Pese a esos estudios, la doctora reiteró que el mayor nivel de transmisión del virus proviene de pacientes con síntomas. “Pero hay un subconjunto de personas que no desarrollan síntomas. Para entender realmente cuántas personas no tienen síntomas, no tenemos aún esa respuesta”, comentó.