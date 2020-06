Coronavirus en el mundo, minuto a minuto: más de 406.900 muertos y cerca de 7.140.000 infectados

Mercado en Perú.

La economía mundial se contraerá este año 5,2% como consecuencia del golpe provocado por la pandemia de coronavirus y experimentará la mayor caída desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, anunció hoy el Banco Mundial (BM).

"Son perspectivas profundamente aleccionadoras, con una crisis que probablemente dejará cicatrices duraderas y planteará gigantes desafíos globales", dijo Ceyla Pazarbasioglu, vicepresidenta de Crecimiento Equitativo del BM, en una conferencia telefónica, al presentar el informe semestral de Perspectivas Económicas Globales.





Según el análisis, todas las regiones del mundo caerán en abruptas recesiones, excepto Asia, que crecería un 0,5 %, aupada por la recuperación en la segunda mitad del año de China, con una tasa de crecimiento estimada del 1%.





Los ingresos per cápita se prevé que desciendan un 3,6% a nivel global, lo que supondrá que entre 70 y 100 millones de personas puedan quedar por debajo del umbral de la extrema pobreza (con ingresos menores a US$ 1,90 al día).

Your browser does not support the video element.

GENTILEZA EURONEWS.



América Latina será la región con el desplome más pronunciado, del 7,2% en 2020, el mayor en más de dos décadas, con una contracción de Brasil de alrededor del 8%, del 7,5% en México y de 7,3% en la Argentina.



Estados Unidos, por su parte, se contraerá 6,1% este año y la zona euro bajará 9,1 %, según el reporte del BM, reproducido por la agencia Efe.