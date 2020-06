Quirós reconoció que salió más gente a correr de lo esperado y que "intensificarán los controles"

Dos trabajadores de la Cámara de Diputados contrajeron coronavirus, por lo que las autoridades del Congreso decidieron cerrar el histórico edificio y el Anexo A para realizar una desinfección.



Se trata de dos empleados de la empresa Lince, que realiza tareas de limpieza, y que actualmente cubren "las guardias mínimas y esenciales" en la Cámara baja y "fueron aislados por las autoridades sanitarias de la Ciudad".

Los casos se detectaron el pasado lunes en el marco del operativo DetectAr que se lleva a cabo en el barrio porteño de Balvanera, donde se encuentra el edificio legislativo.



Según pudo averiguar NA, los mismos no se habrían contagiado en el Congreso sino que habrían tenido contacto con el virus fuera de las instalaciones de la sede del Poder Legislativo.



"Siguiendo con los protocolos vigentes y la supervisión médica correspondiente, las autoridades sanitarias han informado que dos agentes que prestan tareas en la Cámara de Diputados de la Nación tienen un diagnóstico confirmado de COVID-19", señaló el recinto presidido por Sergio Massa.



A través de un comunicado se informó que "simultáneamente se avanzó en los mecanismos de identificación de sus potenciales contactos estrechos, los que también fueron aislados". El texto precisó que ambos empleados "son asintomáticos o padecen un cuadro clínico leve, por lo que permanecen en aislamiento de contacto en institución extrahospitalaria".



En consecuencia, tras una reunión entre las autoridades y el secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, se decidió el pasado lunes cerrar el Congreso y el Anexo A para llevar a cabo una desinfección de ambos edificios.

Además, este martes también se realizó la desinfección del Anexo C para evitar que haya nuevos contagios.