Video: salieron a andar en kayak y se cruzaron con una ballena gigante

Avistaje de Ballenas.

Desde que comenzó la pandemia del coronavirus y el aislamiento dispuesto por los distintos países del mundo, empezamos a ver postales de todo tipo.

Estás imágenes no dejan de circular por las redes y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de avistar a una ballena, en las aguas de Las Grutas, en la provincia patagónica de Río Negro.

A raíz de la liberación de algunas actividades, como las náuticas, este fin de semana se pudieron observar algunos kayaks en el mar. En uno de ellos viajaban dos biólogos, Nicolás Cetra y Agustín Baraschi, quienes avistaron a la criatura marina.

Estos alertaron a Sebastián Leal, un buzo local que suele registrar este tipo de situaciones y subirlos a sus redes sociales, que se alisó su drone para captar esta llamativa visita.