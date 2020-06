VIDEO: motochorro arrastró de los pelos a mujer en un violento intento de asalto

Un violeto robo se llevó a cabo en Loma Hermosa, una mujer volvía de su casa cuando un motochorro la golpeó y la arrastró por el asfalto casi media cuadra y tuvo que escapar corriendo cuando aparecieron los vecinos. IMÁGENES SENSIBLES.

El hecho ocurrió el jueves pasado, cerca de las 16. La vecina pasaba caminando por la esquina de las calles Primera Junta y Pasaje Madrid y fue allí cuando el delincuente sorprendió a la víctima.

La mujer recibió un golpe y producto de ello cae al piso, pero su pelo queda enganchado en los rayos de la rueda de la moto.

Vecinos de la zona salieron de la casa por los gritos y ayudaron a la mujer y se enfrentaron al ladrón. El motochorro escapó del lugar sin concretar el robo y dejó abandonado su propio vehículo.

La mujer fue derivada al Hospital Bocalandro por sus heridas y se recupera satisfactoriamente.