Carabajal sobre caso Melisa Zurita: "Si la agresora es procesada, irá a una cárcel común en 30 días"

El feroz ataque que sufrió el sábado Melisa Zurita, periodista de Canal 26, quien fue amenazada por la ex de su esposo, Geraldine Martínez, con asesinarla a ella y a su pequeña hija de 4 años, sumó nuevos datos.



El periodista especialista en policiales, Gustavo Carabajal, brindó detalles de las últimas novedades del caso en "10 a 12".

"Lo más importate que ocurrió en las últimas horas que lo que vimos en las imágenes, el fiscal, Roberto Tavolaro, ordenó una aprehensión de urgencia que fue confirmada y convertida en detención por el juez de Garantías, Jorge Rodríguez, que rápidamente con las pruebas aportadas por el fiscal será indagada en las próximas horas", comentó.

"La mujer será sometida a un estudio psicológico y psiquiátrico para saber si es o no inimputable. Sobretodo porque con todas las denuncias que tenía en su contra, el Estado nunca tomó medidas", agregó.

"Lo más importante es que el juez de Garantías convirtió en detención la aprehensión de urgencia que se dio a raíz de las imágenes dadas a conocer", dijo.



Por último cerró: "Por lo menos estará 30 días presa hasta que el juez defina qué hacer con ella. La ley le da al juez esta cantidad de tiempo y después va a una cárcel común si la procesa por el doble intento de homicidio porque no solo estaba Melisa, también estaba su hija".