Escándalo: se filtró una discusión de la China Suárez y Vicuña en un vivo de su hijo Bautista

Eugenia "La china" Suárez y Benjamín Vicuña.

Beltrán Vicuña tuvo su festejo de cumpleaños en Pilar para seguir celebrando con su papá Benjamín Vicuña y la China Suárez sus ocho añitos.

Mientras de día el festejo fue junto al agua, cuando cayó el sol, el actor organizó un cumple junto al fogón, pero la nota no fue la comida, sino, una discusión que se escuchó en un vivo de Instagram de Bautista, el mayor, que quiere ser Youtuber y está a full con las transmisiones online.

El punto de discordia fue la leña del asador, que al parecer, estaba húmeda. Mientras Bauti filmaba a su papá tratando de prender el fuego, la China le hizo un comentario sobre el tema y él le advirtió que tuviera en cuenta que la cámara estaba encendida: "Nos está viendo todo el mundo". A la actriz no le importó: "Peor es como me contestaste vos", respondió.

Bauti, en tanto, intentó tranquilizar a su papá y a la China al asegurar que nadie estaba mirando el vivo todavía. Pero el momento se viralizó en pocas horas.

Sin embargo, parece que la rispidez duró solo algunos minutos -¡y el fuego finalmente prendió!- porque "la banda" se mostró muy feliz en las fotos que publicó el actor chileno en su cuenta.