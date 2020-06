Elton John fue el músico mejor pago en el último: la exorbitante cifra que ganó

Camila Cabello.

Camila Cabello, con tan solo 23 años, consiguió varios éxitos como "Havana" o "Señorita", grabado junto a Shaw Mendes. Tuvo que enfrentar a la presión de la fama. En una entrevista con Wall Street Journal, Camila Cabello reveló su lucha contra el trastorno obsesivo compulsivo, al contar que lo padeció en silencio mientras aceptaba los síntomas.

"Si miras las fotos que publiqué en Instagram durante el año pasado, me ves escribiendo en el estudio, en un pasillo vestida genial antes de subir al escenario para cantar, con mi perro, Eugene, en un sofá. Pero esto es lo que no hay hay en imágenes del año pasado: yo llorando en el auto hablando con mi mamá sobre cuánta ansiedad y cuántos síntomas de TOC estaba experimentando", recordó la exintegrante de Fifth Harmony.

“Experimenté algo que parecía una ansiedad constante, inquebrantable, que hacía que la vida diaria fuese dolorosamente difícil”, expresó la artista. También reveló que no lo contó antes porque “no quería que aquellas personas que pensaban que era fuerte y segura, aquellas que más creían en mí, descubrieran que me sentía débil”.

“Durante mucho tiempo, la ansiedad parecía que me estaba robando mi sentido del humor, mi alegría, mi creatividad y mi confianza. Pero ahora la ansiedad y yo somos buenos amigos. La escucho porque sé que solo está tratando de mantenerme a salvo, pero no le presto demasiada atención", concluyó.