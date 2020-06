Mauricio Macri competirá en un torneo de Bridge

La AFI pidió la indagatoria de Mauricio Macri en la causa por espionaje ilegal

En la denuncia se solicitó las indagatorias del ex presidente -"en su calidad de ser el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional"- y del ex director y la ex subdirectora de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.