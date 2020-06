El aeropuerto de Rosario, con "todo listo" para una posible vuelta de los vuelos de cabotaje

Coronavirus en el Congreso, NA.

En las últimas horas se confirmaron dos casos de coronavirus en el Congreso Nacional, se trata de dos empleados de limpieza, un hombre y una mujer.

La información fue dada a conocer en la noche del lunes tras emitirse un comunicado oficial de parte de la Asociación de Personal Legislativo. Se trata de dos individuos que trabajaban en el Anexo de la Cámara de Diputados.

En el mensaje, se explica que se llevaron a cabo “las medidas indicadas por protocolo sobre los casos positivos” de manera inmediata. Además, se detalla que ambos registraron un cuadro leve de Covid-19 ya que no presentaron síntomas.

Luego de conocerse los pasos positivos se llevó a cabo “la limpieza y desinfección permanente de los edificios legislativos según establecen los protocolos surgidos de las autoridades sanitarias nacionales e internacionales”.



El aislamiento de los empleados estuvo a cargo de las autoridades sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires, según determina el comunicado. Por otro lado, se detalla que se estudia la posibilidad de que se hayan establecido contactos estrechos, cuyos confirmados también fueron aislados.

Todas las medidas se llevaron a cabo en conjunto con los gremios del sector, según se especifica en el comunicado oficial.