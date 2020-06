Detuvieron a 24 jóvenes por violar la cuarentena para festejar un cumpleaños en Monte Chingolo

Fiesta clandestina en Chaco durante la cuarentena

A pesar de la cuarentena, jóvenes de la localidad chaqueña de Hermoso Campo se juntaron este fin de semana a escuchar música, tomar bebidas alcohólicas y bailar en una fiesta clandestina en plena pandemia.

En el video, viralizado en las últimas horas, se puede ver a unas 50 personas aproximadamente en un espacio sumamente reducido para la cantidad de gente aglomerada en un domicilio particular.

En un momento, uno de los invitados le arrebata una piña a otro y luego de un tumulto generalizado se terminan desconociendo entre varios.

Si bien el Presidente había anunciado el jueves que las localidades que no integran el Gran Resistencia podrían ingresar a la etapa de "distanciamiento social", los intendentes de las demás localidades no habían informado sobre nuevas medidas.

De cualquier modo, todo evento, reunión o celebración, ya sean públicas o privadas, que implique la aglomeración de personas y el incumplimiento de la distancia social está explícitamente prohibido en todo el país.

Video: Gentileza Diario Chaco