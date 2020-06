Desarrollan método que detecta focos de coronavirus con tests PCR de su líquido cloacal

Alejandro Barrios en RADIO LATINA

Un equipo de ingenieros e investigadores de AySA desarrolló una técnica para hacerles test PCR a los líquidos cloacales y así buscar restos del material genético del virus.

Ante esto, el ingeniero Alejandro Barrio, a cargo de la Dirección Técnica y de Desarrollo Tecnológico de AySA, habló con Rubén Suárez en RL18 de RADIO LATINA (FM 101.1).

"Se trata de detectar fragmentos del material genético del virus a través de la técnica de PCR de Biología Molecular, previa preparación de la muestra", explicó.

"La mayor complejidad del desarrollo radica en la preparación de la muestra por ser líquido cloacal, que es una matriz muy compleja, con muchas interferencias que deben ser eliminadas para poder detectar el virus con el equipo de PCR", señaló.

"La caracterización del líquido cloacal y la consecuente adaptación de la técnica son propias de cada ciudad. El monitoreo de ciertas zonas o barrios en su punto de descarga cloacal, a través de esta metodología puede servir para vigilar la evolución, es decir el aumento o disminución de casos en el lugar", agregó.

"A futuro, la autoridad sanitaria podrá definir las zonas que quiere estudiar y monitorear con esta metodología", cerró.