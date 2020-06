Carlos Nair Menem, internado con "neumonía severa": esperan resultados del hisopado de coronavirus

Marcelo Mazzarello y su papá.

Marcelo Mazzarello afirmó que el sistema sanitario no estaría funcionando como corresponde y acusó a los médicos de abandonar a los pacientes que no tienen COVID-19.

El actor contó vía Twitter que su papá perdió la vida y se refirió a la mala atención que habría recibido. "Mi viejo murió en casa hace dos días", así comenzó el fuerte descargo que hizo a través de las redes sociales.

Mi viejo murió en mi casa hace dos dias. De la cíinica salió deshidratado, desnutrido y sobre medicado. La pandemia se volvió una excusa para abandonar pacientes que no tengan covid. Son los muertos que no figuran en las estadísticas.

Son los muertos de la dictadura sanitaria — Marcelo Mazzarello (@mazzamazzarello) June 7, 2020

"No me gusta que no haya transparencia en los fondos públicos", dijo Mazzarello tras declarar en la causa contra Andrea del Boca. Y detalló cómo habría salido el hombre de la clínica: "Deshidratado, desnutrido y sobre-medicado". En la misma línea, siguió con una fuerte acusación: "La pandemia se volvió una excusa para abandonar pacientes que no tengan Covid-19".

Antes de cerrar, habló de los muertos "que no figuran en las estadísticas". "Son los muertos de la dictadura sanitaria", sentenció. Mi viejo murió en mi casa hace dos dias. De la cíinica salió deshidratado, desnutrido y sobre medicado. La pandemia se volvió una excusa para abandonar pacientes que no tengan covid. Son los muertos que no figuran en las estadísticas.

También, replicó el tuit de una usuaria que estuvo de acuerdo con su acusación y que contó su experiencia personal. "Con la excusa del coronavirus están abandonando al resto de los pacientes (dicho por una enfermera). El papá de mi amiga tiene cáncer terminal, la única atención que recibe es cuando no aguanta más el dolor y lo llevan a la guardia. Lo medican y lo mandan a la casa. No hay oncólogos", expresó la mujer en un mensaje al que Marcelo Mazzarello le hizo RT.