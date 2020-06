Dictamen favorable en Diputados a extensión de uso de la SUBE en Argentina

Trenes, transporte público, NA.

Trenes Argentinos anunció que, a partir de hoy, comenzará a funcionar el sistema de reserva previa para los usuarios del ramal Tigre de la línea ferroviaria Mitre con el objetivo de familiarizarlos con esta nueva modalidad, que entrará en vigencia el lunes próximo.

Según informó la empresa, el sistema "Reservá tu tren", permitirá que las personas que efectúan tareas esenciales durante el aislamiento por coronavirus puedan reservar un lugar en el tren y viajar respetando el distanciamiento social.

Las reservas funcionarán para el horario pico de la mañana -de 6 a 10- "para los servicios que lleguen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tiene como objetivo administrar la demanda para cuidar la salud de los pasajeros y pasajeras y de nuestros trabajadores", informó Trenes Argentinos.

La reserva para viajar en tren se podrá realizar con varios días de anticipación y de cuatro maneras diferentes: a través de la App "Reservá tu tren" de Trenes Argentinos (disponible en Android), en la página web de Trenes Argentinos, en la dirección ww.argentina.gob.ar/reservatutren, o también en el Call Center 0-800-222-8736 (TREN).

Paso a paso: cómo reservar asiento

-La reserva de asientos sólo podrán realizarla los pasajeros que cumplen tareas esenciales desde la página web de Trenes Argentinos (argentina.gob.ar/reservatutren), a través de la app “Reservá tu tren”, disponible de manera gratuita en Android, o del call-center 0-800-222-8736 (TREN).

A partir del lunes, y durante el período de prueba, el sistema estará primero disponible para el Ramal Tigre de la Línea Mitre y regirá sólo para los servicios de 6 a 10 de la mañana.

-El usuario deberá ingresar su DNI y número de trámite del DNI (que figura al frente de su credencial) y sexo, para validar su identidad.

-Luego deberá elegir la línea (por ahora sólo está disponible la opción de la Línea Mitre), las estaciones de origen y destino, la fecha y hora de viaje. Podrán realizarse reservas hasta con tres días de antelación.



-El sistema exhibirá los trenes con lugares disponibles en ese horario y los trenes inmediatamente anteriores y posteriores. Al elegir una opción, el pasajero obtendrá un código QR que deberá presentar en la estación antes del ingreso a molinetes al personal asignado a la supervisión de las autorizaciones. Luego se abonará el pasaje normalmente con la tarjeta SUBE.

-Si un tren esta lleno, no aparecerá en el listado de disponibilidad. La capacidad de cada tren con distanciamiento social es de aproximadamente 550 pasajeros entre usuarios sentados y parados en lugares específicos con distancia.