Nicole Neumann acusada de violar la cuarentena después de que una manicura fuera a su casa

Sabrina Rojas.

Sabrina Rojas escribió un mensaje arrobando al presidente Alberto Fernández en su Instagram para expresar su preocupación por la salud mental de sus hijos, Fausto y Esperanza.

“Mis hijos no ven a otros niños desde el 16 de marzo. Estoy a favor de la cuarentena, pero deberían empezar a ver de qué manera se puede lograr que ellos tengan vínculo con sus pares”, explicó la esposa de Luciano Castro en la red social. “Ellos están empezando a manifestar de distintas formar el encierro. Me preocupa. Porque por más grande que sea su casa, ya no saben dónde meterse. No me quiero imaginar los niños que no tienen las mismas posibilidades que los míos”, agregó.

“Ellos quieren jugar y compartir... es mucho tiempo. Están cada vez más sumergidos en lo virtual y no está bien. Cuidémonos, pero también cuidemos la salud mental de los más chicos”, finalizó Rojas.

Posteo de la historia de Instagram de Sabrina Rojas.

Hace unas semanas, Luciano Castro también había pedido que se flexibilizara la cuarentena para que los actores pudieran volver a trabajar. En este momento, él tenía previsto hacer una gira con el espectáculo Desnudos, junto a su mujer y otros actores, pero se suspendió por la pandemia. Además lo habían convocado para una película, proyecto que también quedó en pausa.

“Nos tocó a todos. Ahora hay que rever cómo podemos volver. Acá es importante no hablar en singular sino en plural. De todos los actores”, sostuvo el actor.