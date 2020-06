Coronavirus: 36 casos en Barrio San Jorge de Don Torcuato, trasladaron a contagiados

Testeos por coronavirus en Barrio San Jorge. Canal 26.

Un total de 36 casos positivos de coronavirus han sido detectados en el Barrio San Jorge de la localidad de Don Torcuato, en el partido de Tigre, por lo que los vecinos contagiados fueron trasladados a un Centro de aislamiento en Talar.

"Como resultado del segundo operativo de búsqueda activa de casos de coronavirus efectuado ayer en el barrio San Jorge (Don Torcuato), fueron confirmados 36 casos positivos de Covid-19, tras realizarse los hisopados correspondientes", informaron desde la comuna local.

CANAL 26 estuvo en EXCLUSIVA este miércoles en el lugar, constatando los testeos que se llevan a cabo tras la detección de casos.

En las redes también aclararon que "dada la situación habitacional de algunos de los infectados, las autoridades sanitarias del distrito resolvieron aislar alguno de los vecinos en el Centro" en lugar que permanezcan en su domicilio.

Asimismo indicaron desde la comuna que "todos ellos presentan síntomas leves o nulos, y están siendo derivados al Centro de Aislamiento Covid-19, ubicado en la localidad de Troncos del Talar, donde permanecerán aislados con asistencia médica, social y psicológica de las autoridades sanitarias locales y de los voluntarios de Defensa Civil".

Operativo sanitario en Don Torcuato. Canal 26.

"Se trata de los primeros vecinos en ingresar al predio que fue preparado especialmente por el Municipio para recibir pacientes con coronavirus de sintomatología leve y que cuenta con una capacidad de 500 camas", destacaron.

Por otro lado, personal sanitario, de protección ciudadana y de desarrollo social del Municipio "continúa trabajando en el barrio San Jorge, en forma conjunta con las áreas de Salud de los gobiernos de Nación y Provincia, para continuar con los testeos y asistir a los vecinos en todo lo que requiera esta contingencia".