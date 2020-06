Kicillof, tras récord de contagios de coronavirus: “El riesgo avanza, entramos en semanas más complicadas”

Axel Kicillof, gobernador bonaerense. NA.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló luego de que se diera a conocer el parte del Ministerio de Salud que informa la cantidad de contagios y muertes que hubo en las últimas 24 horas por el coronavirus. El nuevo informe marcó un nuevo récord de contagios. Alcanzaron los 1.141 nuevos casos y hubo total de 24 fallecidos.

“Hoy se reportó un nuevo máximo de 1141 casos. Tanto el Gran Buenos Aires como la Ciudad de Buenos Aires registraron más de 500”, sostuvo el mandatario en su cuenta de Twitter, al tiempo que afirmó: “Lamentablemente los casos siguen creciendo en el AMBA, lo cual significa que el riesgo avanza y que estamos entrando en las semanas más complicadas”.

“Sabemos que es muy duro y cansador, pero es tiempo de redoblar la paciencia, el esfuerzo y la solidaridad para cuidarnos”, dijo Kicillof tras conocer que en la provincia se informaron 545 contagios nuevos y el total desde que comenzó la pandemia alcanzó los

9590.

Con ese marco, expresó: “No bajemos los brazos, no corramos riesgos innecesarios y, sobre todo, sigamos unidos protegiendo lo más importante: la vida y la salud de todos y todas”.

Desde el gobierno bonaerense le advirtieron que por ahora no se tiene en cuenta retroceder en alguna de las medidas de apertura que se tomaron, pero que se seguirá día a día, en forma detallada, la evolución de la curva de contagios para evaluar las decisiones. De ser necesario darán un paso atrás. Solo si la situación epidemiológica lo demanda.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano son el principal foco de contagios de coronavirus. Lo dejó en claro el presidente Alberto Fernández el último jueves cuando extendió la cuarentena y afirmó que “el 90% de los casos está en el AMBA".

“La enfermedad en algunos es leve, en otros asintomática, pero no es una enfermedad agradable, hay que evitarla a toda costa, y afecta a todos los grupos etáreos”, sostuvo Kicillof en esa conferencia. “Donde no hay circulación del virus, hay actividad económica. Esta

realidad no es evitable, pero las muertes y los contagios sí lo son. No el problema económico”, sostuvo.

El Ministerio de Salud de la Nación informó que durante las últimas 24 horas se registraron 24 muertes y 1141 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 24.761 y las víctimas fatales suman 717.

De los nuevos 1.141 casos, 545 son de la provincia de Buenos Aires, 535 de la Ciudad, 28 de Chaco, 13 en Río Negro, 5 de Chubut, 5 en Neuquén, 2 de Córdoba, 2 de Entre Ríos, 2 en Santa Fe, 2 de Jujuy, 1 de Corrientes y 1 de Mendoza. Además se reclasificó un caso de la

provincia de Misiones a la provincia de Buenos Aires.