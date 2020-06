Allanan la cárcel de Ezeiza por la causa de supuesto espionaje ilegal

Llegada de Cristina a Tribunales. CANAL 26. Llegada de Cristina a Tribunales de Lomas de Zamora. FOTO Maximiliano Luna.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner declara esta tarde en el juzgado federal de Lomas de Zamora, donde fue citada como testigo en el marco de una investigación por supuesto espionaje de parte del gobierno de Mauricio Macri.

La vicepresidenta llegó al juzgado a las 13:50, acompañada por su abogado, Carlos Beraldi, para entrevistarse con el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena.

El objetivo de la citación es que la titular del Senado tome conocimiento de las supuestas tareas de espionaje de las cuales habrían sido víctimas durante la anterior gestión.

Antes de arribar a los tribunales, la ex mandataria publicó un video en sus redes sociales en el que afirmó que el caso es un "verdadero y auténtico escándalo".

"A diferencia de otras veces, cuando el que me citaba era (Claudio) Bonadio en Comodoro Py, por causas armadas, no me sigue en esta oportunidad ninguna moto. ¿Qué cosa no? En aquellas oportunidades llegaron a ser dos motos con cámaras transmitiendo en vivo y en directo", señaló Cristina Kirchner.

"Es raro que no me sigan, porque la causa por la que estoy convocada es un verdadero y auténtico escándalo. Inédito, inédito escándalo diría yo".

La ex presidenta expresó: "¿Qué por qué lo digo? Escuchá bien. La AFI, que dependía en forma directa de Mauricio Macri, utilizó narcotraficantes para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno, y seguimiento y espionaje político tanto a opositores y como a sus propios dirigentes ¡Increíble!".

"El estado argentino contratando narcotraficantes. Y pensar que ese gobierno, el de Macri digo, ¿no? Le vendió a todos los argentinos que venía a combatir el narcotráfico. ¡Dios mío! ¡Cuánta mentira y cuánto cinismo!", subrayó Cristina Kirchner.

