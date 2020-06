Crimen de gendarme en Zárate: dos jóvenes detenidos, uno de ellos es menor de edad

Asesinato en Zárate.

Dos jóvenes de 16 y 19 años de edad fueron detenidos este miércoles en el marco de la investigación que se sigue adelante por el crimen, en un supuestop intento de robo, de Marco Antonio Castillo, jefe del Escuadrón de Gendarmería de Zárate, en la provincia de Buenos Aires.

El hecho violento tuvo lugar el martes por la noche, cuando el hombre volvía a su hogar en bicicleta.

Por la mañana de este miércoles se realizaron cuatro allanamientos, dispuestos por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial de Campana-Zárate, a cargo de la fiscal Andrea Palacios.

Como resultado de estos procedimientos, fueron detenidos dos sospechosos, uno de ellos menor de edad. Según indicaron fuentes policiales, el mayor de los jóvenes tenía una campera con manchas de sangre y un arma calibre 22, que podría haber sido usada en el hecho.

El menor de los jóvenes detenidos hoy, tenía en su poder cinco balas de ese calibre.

Crimen en Zárate. Canal 26.