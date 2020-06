Coronavirus en la Argentina: las razones de Alberto Fernández para evaluar marcha atrás en la cuarentena

Alberto Fernández, presidente de Argentina, anuncios, NA

El presidente de la Nación, Alberto Fernández evalúa por estas horas la marcha atrás en la cuarentena. "Hay que ir con un pie en el acelerador y el otro en el freno", le repite el ministro de Salud, Ginés González García. Y en el medio, crece la preocupación por el aumento de casos de contagios de coronavirus en los últimos días.

Si bien sigue las recomendaciones de los infectólogos que lo asesoran y analiza las imágenes de desbordes a la cuarentena en la ciudad de Buenos Aires y otros distritos del país, el Presidente "no descarta" retornar a mayores restricciones, con el eje puesto en el área metropolitana y Chaco.

En declaraciones radiales, Fernández dijo que "una de las cosas que tenemos en cuenta es la velocidad de contagio, que hoy es la más alta que hemos tenido desde el día cero, con lo cual, en verdad, tendríamos que estar en la fase 1, la cuarentena absoluta. Hay una serie de reclamos, todos legítimos, que piden levantar la cuarentena. Eso multiplica el riesgo". Mientras que los números mostraron que se superó el récord de casos, con más de 1100 contagios registrados este martes 9 de junio de 2020.

Desde el entorno de Alberto aseguran que este "regreso" a una etapa de restricciones casi absolutas "depende de la evolución del virus". Y sostienen que, a pesar de los reclamos de ciudadanos y la oposición política luego de más de casi tres meses de cuarentena, "si es necesario, se volverá atrás" con las flexibilizaciones ya autorizadas.

¿Qué dice el comité de especialistas? Muestra opiniones en favor de endurecer las medidas aunque con matices. "Tenemos que bloquear el crecimiento de la curva ya", dijo a FM Futurock el infectólogo Omar Sued. "Tal vez tengamos que volver a períodos de cierre cortos, por algunos días, para controlar un poco la curva", dijo el especialista y estimó como "probable" tener que "tomar una decisión antes del 28 de junio", fecha en la que vence la nueva etapa de la cuarentena.

Por su parte, el titular de la Fundación Huésped, el infectólogo Pedro Cahn dijo a La Nación que "está dentro de lo que venimos diciendo. Si la situación tiende a desmadrarse, tal vez haya que retroceder, lo han hecho Necochea, Córdoba, Olavarría. Hay avances y retrocesos".

Al respeto, Eduardo López, director del hospital Ricardo Gutiérrez y también parte del comité de expertos, sostuvo al mencionado medio que el aumento de casos "a la suba del número de testeos de casos leves, sobre todo en la ciudad". "No es para sorprenderse por el aumento de casos, se está testeando más", afirmó López. Y consideró que "por el momento no sería necesario" retroceder a la fase 1 (de aislamiento total); al menos, no en lo inmediato.

"El Presidente dijo lo que dijo viendo la foto de hoy, con los números de contagios que tenemos, pero hay que tomar en cuenta otros aspectos", dijo al medio Florencia Cahn, también infectóloga.

Serán horas de importantes decisiones para el Presidente, que este miércoles dejó traslucir su molestia por las imágenes de los corredores (runnings) en la noche del lunes en plena zona de los parques del barrio de Palermo, autorizados por el gobierno porteño. "Si digo que pueden salir a una plaza y se me llena, la duda que me queda es si la solución es volver atrás o poner más plazas, que si las pongo, es un incentivo a más gente a correr", dijo.

El Presidente también agregó que "comprendía" la decisión del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que -según Fernández- tenía una "demanda muy fuerte" de reabrir esta y otras actividades. Desde el gobierno porteño reconocieron que hubo "más cantidad de gente en la calle" de la que esperaban, pero relativizaron la preocupación de la Casa Rosada. "Por ahora el R0 de la ciudad [la tasa de contagio de un infectado] está cerca de 1, es baja, y la curva de contagios aumenta pero en forma lenta. Hay que esperar unos días, ver cómo estamos y después rediscutir. No es momento ahora de discutir un cambio que pusimos hace tres días", dijeron desde fuentes cercanas al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.