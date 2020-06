WhatsApp: ¿Cómo activar el "modo ninja" de la aplicación?

WhatsApp.

Un especialista indio en ciberseguridad, Athul Jayaram, alertó de una nueva vulnerabilidad de seguridad en la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp que permite encontrar números de teléfonos personales en el buscador de Google. Desde la empresa dijeron que se trata de la función "clic para chatear".

Para encontrar los números hay que teclear en el buscador de Google el texto: site: wa.me, apareciendo miles de resultados que contienen números de móviles de personas reales de casi todo el mundo. También es posible buscar los números que provienen de un país particular añadiendo el prefijo del estado entre comillas después del texto, por ejemplo, site:wa.me "+1"'. Según el investigador, de esta forma ha descubierto al menos 300 mil números filtrados.

El fallo de seguridad está vinculado con la función denominada 'clic para chatear', una herramienta que permite comenzar un chat con alguien sin necesidad de tener su número de teléfono guardado entre los contactos. Si una persona sabe el número de otro usuario o negocio que tiene una cuenta activa de WhatsApp es posible crear un enlace que permitirá comenzar un chat con esa persona.

Sin embargo, explicó Jayaram, el enlace que se genera para empezar a chatear con una persona particular no encripta su número de teléfono. Por esa razón la secuencia de las cifras aparece en el buscador y estos enlaces del clic para chatear están indexando en Google.

