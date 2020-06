Famosa influencer rusa rehizo su vida y tendrá un bebé con su hijastro

Impresionante derrame de petróleo.

Estados Unidos ofreció dar su ayuda a Rusia luego de un derrame de 20.000 toneladas de petróleo en un río del Ártico en Rusia.

"A pesar de nuestros desacuerdos, Estados Unidos está listo para ayudar a Rusia a detener este desastre ambiental y brindar nuestra experiencia técnica", dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, en una publicación en su cuenta de la red Twitter.

Un tanque de diésel de una planta de energía térmica perteneciente al gigante minero Norilsk Nickel colapsó el pasado 29 de mayo muy cerca de la ciudad ártica de Norilsk, provocando una fuga de 15.000 toneladas de carburante en el río Ambarnaïa y 6.000 toneladas en la tierra circundante.

Los rescatistas rusos trabajaban arduamente para tratar de limitar el daño, en un contexto complicado por las dificultades de acceso, la poca profundidad del río que impide las operaciones en embarcación y el terreno pantanoso que se genera en primavera.

Rusia: "Situación de emergencia ha sido contenida".

Por su parte, el Gobierno ruso aseguró que ha logrado controlar el derrame de miles de toneladas de diésel, un accidente que supondrá un coste de al menos 10.000 millones de rublos (145 millones de dólares) solo en la limpieza.

Saddened to hear about the fuel spill in Norilsk, Russia. Despite our disagreements, the United States stands ready to assist Russia to mitigate this environmental disaster and offer our technical expertise.