Coronavirus: los descubrimientos clave de la ciencia al cumplirse seis meses de pandemia

Coronavirus en el mundo

En el medio año que transcurrió desde el inicio de la pandemia por coronavirus, miles de científicos han investigado, hasta en tiempo real, al virus que ha detenido el ritmo habitual del mundo.

Queda mucho por saber aún y no se ha creado ni una medicina ni una vacuna.

Pero en estos seis meses la ciencia ha logrado responder a preguntas que han sido clave para enfrentar al virus.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Sabemos hoy qué es, de qué está hecho, cómo se propaga o qué pasa cuando entra a nuestro cuerpo.

En el video, gentileza de BBC Mundo, se explican las preguntas que ya fueron resueltas para el coronavirus.

En primer lugar, el origen y su genoma. Por otro lado, se analiza acerca de cómo se comporta y muta el COVID-19. En tercer lugar, hablamos del papel de la propagación silenciosa y, por último, cómo ingresa a nuestro cuerpo y cómo lo afecta.