Un hombre de 58 años murió mientras hacía actividad física en una plaza de La Paternal

Un hombre de 58 años murió mientras realizaba actividad física en el barrio porteño de La Paternal, luego de que se habilitara el lunes en la Ciudad la posibilidad de salir a correr o a realizar caminatas.

Fuentes policiales revelaron que el hecho se produjo en Avenida de los Constituyentes al 2700, en el interior de la Plaza Isla de La Paternal.

Al arribar personal de la Policía de la Ciudad al lugar, se determinó que no había signos de violencia en el cuerpo de la víctima, según precisaron los médicos forenses.

Momentos después llegó el hijo de la víctima, de 24 años, y le comentó a los uniformados que su padre no tenia tenía antecedentes cardíacos, salía a correr de vez en cuando, pero que con la llegada del coronavirus al país tuvo que dejar de hacerlo.

El hombre había vuelto esta semana a la actividad física y en esta ocasión falleció.

La causa fue caratulada como "Averiguación de muerte por causas dudosas de criminalidad" e interviene la fiscalía Nacional Criminal y Correccional número 13, a cargo de Marcelo Daniel Roma.

Una autopsia se realizará al cuerpo de la víctima para determinar con más precisiones las causas de su muerte.