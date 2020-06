Perotti alineado con Alberto Fernández y cuestionado por postura ante intervención de Vicentin

Guillermo Moreno. NA.

El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno se sumó a los cuestionamientos contra el gobierno nacional por la decisión de intervenir la empresa Vicentin impulsando un proyecto de ley para expropiarla. Moreno manifestó que “el Poder Ejecutivo no tiene facultades para intervenir la compañía”.

“La discusión central hoy es que mientras se procesa la ley de expropiación, que sí es legal, tenemos un problema muy serio sobre quién va a administrar la compañía. Solo lo puede decidir el juez, por lo que ayer Alberto se apresuró”, sostuvo Moreno.

“No son facultades del Poder Ejecutivo, ahí hay un desorden. El peronismo no es estatista. Como dice Perón desde la doctrina, ‘hacia dentro de la ley todo, fuera de la ley nada‘. Exactamente al revés de lo que hizo el ignorante de Macri, que llegó hasta procesado a la Presidencia”, manifestó el ex funcionario del gobierno de Cristina Kirchner.

Moreno también resaltó que “estatistas fueron los soviéticos”. Además, aseguró que “no es facultad del Presidente intervenir una empresa del sector privado, bajo ninguna circunstancia, pero menos aún si está en convocatoria de acreedores, que significa que está bajo el paraguas protector de un juez natural”.

“No puede intervenir la compañía y crear un fideicomiso que vaya a administrar YPF agro. Porque es una una empresa del derecho privado donde el 49% de las acciones las tiene el sector privado y el 100% de las acciones cotizan en Nueva York”, dijo Moreno este miércoles en entrevistas radiales.

“Es abogado. No podemos explicarle a un abogado lo que se supone que es su expertis”, sostuvo Moreno, al explicar que el proceso que el Gobierno siguió es inválido ta que no está dentro de las facultades del Presidente la de intervenir una empresa del sector privado. Con ironía, agregó: “Puede no saber de economía, pero alguito de derecho tiene que saber porque es su formación”.

Moreno advirtió que no quiere “parecer un maestro ciruela” pero que “hay un límite para las cosas que se pueden decir”. En ese sentido explicó que Fernández “no puede decir que va a poner los activos de la empresa en un fideicomiso” y se preguntó: “¿Con el pasivo que va a hacer? ¿Va a vaciar la compañía?”.

Moreno no es el primer dirigente peronista en cuestionar la iniciativa del gobierno nacional. Más temprano el ex ministro de Economía Roberto Lavagna - que mantiene un diálogo fluido con Alberto Fernández - tomó distancia del proyecto del Gobierno.

Lavagna utilizó su cuenta de twitter para plantear sus dudas sobre las consecuencias que tendrá la decisión del Gobierno de intervenir la empresa agroexportadora Vicentin, que se encuentra en concurso de acreedores con una deuda que ronda los USD 1.350 millones.

“Hace algunos años se habló de Soberanía Energética y las cosas no salieron bien: baja inversión, necesidad de importar, caída de reservas, y finalmente, estancamiento económico-social. Ayer se habló de Soberanía Alimentaria. Esperemos que se haya aprendido la lección: no bastan el Estado y los amigos del poder para que las cosas salgan bien. Esperemos, pero haciéndonos oír y actuando”, enfatizó.

El ex candidato a presidente hacía mención a la estatización de YPF, que ahora se hará cargo de Vicentin a través de su división Agro. “Claramente marca una posición en contra del estatismo y a favor del sector privado”, dijo una fuente cercana al economista.