En corpiño y jogging, Lali Espósito compartió uno de sus Tik Tok más sensuales

La actriz y cantante Lali Espósito lo hizo de nuevo y encandiló a todos en Instagram con un sensual video de Tik Tok que causó sensación.

En un nuevo video, Lali sorprendió con su talento al bailar distintos ritmos. Para la ocasión lució un atuendo especial.

En el video se la ve con un corpiño deportivo y para la parte de abajo eligió un pantalón deportivo oversize. El detalle fue la bombacha, a juego con el corpiño, asomando entre su ropa.

La tendencia de la bombacha visible, que aparece cada vez más seguido, es una de las claves de lo que se usará en los próximos meses.

Lali viajó hace unas semanas a Madrid para continuar con la filmación de Sky Rojo, la nueva ficción que protagonizará y se verá por Netflix.