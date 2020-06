"Su perro asesinó a mi gato": dos hermanos intentaron asesinar a sus vecinas a escopetazos

La periodista Melisa Zurita, de Canal 26, brindó detalles sobre el intento de homicidio de parte de la ex pareja de su esposo, cuando la mujer, Geraldine Martínez, intentó apuñarla delante de su hija de cuatro años en su casa, situada en un barrio cerrado de la zona de Parque Leloir, en el partido de Ituzaingó.

En el programa de "10 a 12", la conductora relató el dramático hecho que vivió junto a su hija: "Siento pasos en mi casa, escuchando una voz que preguntaba por los chicos y se iba acercando mientras preguntaba quién era. Lo cuento y se me pone la piel de gallina, quería pensar que alguien se había equivocado de casa".

"Cuando la vi casi me muero, yo estaba jugando con la nena. Tenía un pulóver donde solo se le veía un ojo y el pelo rubio, tenía cuchillos metidos adentro de la calza y le decía que se tranquilice. La tenía encima mío, le decía que nos debíamos una charla", expresó.

"Ella conocía la casa porque vivió con mi marido. Me decía que deje a la nena, 'ahora te venís conmigo' me dijo y después me volvió a decir 'te voy a matar primero para que tu hija vea como te mato y después voy a matar a tu hija'", agregó.

"En un momento se le cae una llave, en ese momento aproveché agarré a Emma y abrí un ventanal donde salí con ella. Vi a dos hombres que me dijeron 'hija de puta te vamos a agarrar' y ahí me di cuenta que no estaba sola. Logre esconderme detrás de una pared, le dije a mi hija que hable y apareció un hombre de seguridad, ese fue el único momento donde me sentí a salvo", contó.

Sobre los momentos posteriores a poder salir de su casa, explicó: "Me metí en la casa de un vecino, sé que la agarraron en la guardia porque cuando quiso salir con el auto dijo 'soy Meli, abrime el portón'. Un vecino llamó al 911 después de que ella ingresó porque le llamó la atención. Cuando forcejeamos me di cuenta que tenía guantes de látex, ahí entendí que me iba a matar y no quería dejar huellas. Digo, ¿cómo el saco el trauma a mi hija?".

El esposo de Melisa, Gustavo Holstein, también se hizo presente en el estudio para brindar su relato y comentó: "El relato que hizo Meli es contundente, es una película de terror. Esto empezó cuando empecé a salir con ella, yo me separo de esta persona en 2012 y con Meli empecé en 2013, ahí me mandaba mensajes ya estando separados. Este calvario lo vivimos en silencio, solo los íntimos sabían."

"Cuando mi hijo vio por primera vez a Melisa salió corriendo porque la mamá no la dejaba acercarse. Han intentado hablar con ella, pero no lo entendió nunca. La familia la amparó, yo le dije al padre que haga algo porque iba a terminar mal y así fue. No me escuchó", reveló.

Al cerrar, Melisa hizo un pedido a las autoridades: "Pido que no salga de prisión porque si sale me va a matar a mi y a mi hija. Yo tengo un botón antipánico, denuncias hechas pero ella sabe donde trabajo y donde vivo. Ella tenía todo preparado, venía dispuesta a matarme. Tengo miedo, estoy muy intranquila".