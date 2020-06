Alsoris Guzmán, la Flaca que inspiró el primer gran éxito del vocalista de Jarabe de Palo

Pau Donés.

"La Flaca" nace de una breve pero intensa historia de amor, fraguada entre bailes en La Habana e inmortalizada en un poema que llevaría al estrellato al cantautor Pau Donés y su grupo, Jarabe de Palo.

El nombre de ese hit musical que dio título a su primer disco de estudio en 1996 se convirtió en tendencia mundial este martes en redes sociales, tras la triste noticia de la muerte del artista español a los 53 años por un cáncer.

Después de que su familia confirmara el fallecimiento de Donés, ciudadanos de todo el mundo le rindieron homenaje recordando sus versos, compartiendo sus ritmos, cumpliendo así con uno de los deseos expresados por Donés antes de morir: que su música perdure.

Noticias relacionadas

Aquí explicamos quién es la Flaca, la cubana de la que todos oímos hablar sin conocer su nombre real. Una imagen se le quedó grabada a Pau Donés y a sus amigos en su primera noche en La Habana, cuando decidieron entregarse a la vibrante escena nocturna del icónico Malecón.

"La flaca" es Alsoris Guzmán.

El productor musical Fernando de France, que entonces estaba ayudando a que Donés consiguiera un contrato con Virgin, compró varios billetes a Cuba y le propuso al cantante y otros amigos grabar imágenes allí para hacer un videoclip de "El lado oscuro".

Era 1995. "Nos fuimos de fiesta a 1830, una discoteca al aire libre en El Malecón que allí todos conocen como La Tasca. Tomamos unos mojitos y cuando nos marchábamos entró en el local una mujer de belleza impresionante, con un vestido de gasa roja semitransparente", revelaba el propio cantante en su libro autobiográfico "50 Palos... y sigo soñando".

"A la mañana siguiente había que ponerse a trabajar, no estaba la cosa para empezar a perder días por noches. Durante esa semana estuvimos buscando una modelo para el videoclip, vimos a muchas chicas estupendas, pero en la cabeza de todos había solo una, la chica del vestido rojo que encontramos el primer día en La Tasca", recordaba Donés en su libro. Se llamaba Alsoris Guzmán.

"Y allí que fuimos cada noche hasta que por fin la encontramos. Una diosa, eso es lo que era. Nos acercamos y le contamos nuestros planes: necesitábamos una modelo para un videoclip y pensábamos que ella era la ideal. Y sin más prolegómenos, Alsoris aceptó".

Al día siguiente, según contó de su puño y letra Donés, la joven recogió sus cosas en su casa y se instaló con el equipo en su hotel, compartiendo habitación con Eva Nielsen, entonces ayudante de dirección, y posteriormente con él. La lluvia impidió que grabaran las imágenes que querían pero Alsoris, cuenta Donés en su libro, les permitió "descubrir (...) esa Cuba que no sale en los catálogos de las agencias de viajes".

"Durante esa semana pasaron muchas cosas, pero la que más me afectó a mí fue el enamorarme perdidamente de ese coral negro de La Habana, de esa tremenda mulatona", contó el artista.

Al momento de regresar a España, la noche antes de que el grupo saliera a celebrar, Donés se confesó ante su musa: "Flaca, no me puedo ir de la isla sin haberme acostado contigo. Ella sonrió, abrió los brazos y me dijo: 'Ven, Pablito'".

"La Flaca" es también cantante y acabó radicada en Milán (Italia), desde donde este martes se pronunció por la muerte de Donés. "Siento mucho su muerte, tanto… Me da mucha pena", dijo a la revista española Vanitatis.

En su muro de Facebook este martes se encontraban varias referencias a su rol en el éxito que dio la vuelta al mundo. "Mereces como musa el mismo respeto que él como compositor. Sin ella Pau Donés nunca hubiese sido lo que fue", decía uno de los comentarios. "Alguien tendrá que reivindicarle".