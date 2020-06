Coronavirus en EEUU: ya son más de 2 millones de contagiados y casi 115.000 muertos

Coronavirus en EEUU, REUTERS.

Estados Unidos superó los 2 millones de casos de coronavirus y se afianza como el país más afectado por la pandemia, casi triplicando las cifras del que le sigue, Brasil, de acuerdo al registro que realiza la Universidad Johns Hopkins (JHU).





Así lo señala la JHU en el balance de su sitio web, donde detalla que los contagios son 2.000.464, mientras los fallecidos por la Covid-19 son al menos 112.924.





Estas cifras representan el 27% de los contagios globales y son seguidas por los 772.416 de Brasil y los 501.800 de Rusia, el tercero de la lista y país al que Estados Unidos cuadruplica en contagios.





El estado de Nueva York sigue siendo el epicentro del brote iniciado en China en diciembre de 2019, con 380.156 casos confirmados y 30.542 fallecidos, una cifra solo superada por el Reino Unido, Brasil e Italia.





Tan solo en la ciudad de Nueva York ya murieron 21.960 personas.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

GENTILEZA EURONEWS.



Al estado de Nueva York le siguen la vecina Nueva Jersey con 165.346 casos confirmados y 12.377 fallecidos, California, que ha reportado 139.715 contagios y 4.854 decesos e Illinois, con 129.837 positivos por coronavirus y 6.095 muertos.





Otros estados con un gran número de fallecidos son Massachusetts con 7.454, Pensilvania con 6.062, Michigan con 5.955 o Connecticut, con 4.120.





El foco de la pandemia en Estados Unidos se desplazó ahora de la golpeada costa este a California, que está experimentando en los últimos días un crecimiento acelerado de casos.





Por su parte, el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud (IHME) de la Universidad de Washington, en cuyos modelos de predicción de la evolución de la pandemia se fija a menudo la Casa Blanca, calcula que para inicios de agosto habrá dejado más de 145.000 muertes en Estados Unidos.





El informe de ayer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyos datos se actualizan una vez por día, dio cifras más bajas para Estados Unidos, con 1.951.096 contagios y 110.770 muertes.