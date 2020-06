Movimiento sociales realizan ollas populares en diversos puntos del país en plena pandemia

Sergio Berni fue hasta Villa Azul para actuar sobre las decisiones de los infectados.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró hoy que la provincia está "entrando al período de mayor preocupación y de mayor contagio", ante lo cual remarcó que es necesario "extremar todas las medidas" para combatir la pandemia de coronavirus.

"Estamos entrando al período de mayor preocupación, de mayor contagio, y en el que hay que extremar todas las medidas. No sabemos cuánto va a durar", sostuvo el funcionario provincial.

En declaraciones radiales, el integrante del Gabinete del gobernador, Axel Kicillof, también se refirió a la decisión de aislar Villa Azul, el barrio ubicado entre los partidos de Quilmes y Avellaneda que registró casi un centenar de contagios de coronavirus en los últimos días.

Your browser does not support the video element.

"No fue una situación militarizada que se decidió y bajó la Policía. Antes de tomar la definición, tuvimos una reunión con los intendentes de Avellaneda y Quilmes y con los referentes más importantes del barrio, que entendieron la importancia de llevar adelante esta metodología", explicó.

Y añadió: "Esto tiene que ver con proteger a los grupos más vulnerables y cortar la cadena de contagios". "En 48 horas, en Villa Azul, el porcentaje de infectados sobre los testeos pasó de 6 a 60 por ciento. Eso prendió todas las alarmas epidemiológicas", concluyó.