Horror: mujer apuñaló a su novio en Reino Unido porque no la saludó en su cumpleaños

Protestas contra el racismo en Londres. Reuters.

Al menos 27 policías resultaron heridos durante incidentes ocurridos en Londres cuando decenas de miles de personas tomaron la calles este domingo, en el segundo día consecutivo de protestas contra la brutalidad de fuerzas de seguridad y el racismo, en medio de las repercusiones por el brutal asesinato de George Floyd en Minneapolis, Estados Unidos.

Con el lema "el racismo es un virus", la multitud alzó su voz de protesta en la capital británica.

Ya este sábado, centenares de manifestantes se habían reunido en el centro de Londres en una manifestación pacífica pero que terminó con un pequeño grupo de personas enfrentándose a la policía, cerca de la residencia del primer ministro británico, Boris Johnson.

Este domingo se informaba de 27 policías heridos, dos de gravedad.

Según el diario El Mundo de España, los manifestantes fueron hacia la embajada de los EE.UU. En Bristol, ciudad situada al oeste de Inglaterra, un grupo de personas, en medio de las protestas, derribó una estatua de Edward Colston, un comerciante de esclavos del siglo XVII, la que luego fue arrojada al río.

Your browser does not support the video element.

Detención de manifestantes.

Los manifestantes en la localidad del suroeste de Inglaterra derribaron el controvertido monumento de bronce erigido en 1895 en el centro urbano y lo hicieron rodar por las calles hasta echarlo al agua en el puerto. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran como uno de los manifestantes puso la rodilla en el cuello de la estatua de Colston tras ser derribada, en una imagen parecida a la del policía que mató al afroamericano Floyd el pasado 25 de mayo en Minneapolis y que está en el origen de la actual ola global de protestas.

Violencia sin control. Reuters.

En otras partes del Reino Unido, cientos de miles de personas volvieron a manifestarse este domingo en repudio por el asesinato de George Lloyd a manos de la policía de Minneapolis, en Estados Unidos. En Londres, Glasgow, Birmingham o Manchester, los manifestantes, muchos con guantes y mascarillas, desafiaron los llamamientos del Gobierno y la Policía, que alertaron de que son “ilegales” las congregaciones de más de seis personas por las restricciones impuestas para frenar el coronavirus.

Violentos enfrentamientos en Reino Unido. Reuters.

Catorce personas fueron detenidas y al menos diez policías resultaron heridos este sábado en la capital británica al protagonizar una confrontación al término de una jornada de protestas pacíficas, en las que participó la cantante Madonna, que fue vista andando con muletas en una marcha por el centro de la ciudad.

Your browser does not support the video element.

Violencia en Inglaterra. BBC.

El jefe de la policía local, Andy Bennett, informó que cerca de 10.000 personas asistieron a la manifestación de Bristol este domingo. Pese a los disturbios, aclaró: “La gran mayoría de los que vinieron a expresar su preocupación por la desigualdad racial y la injusticia lo hicieron de forma pacífica y respetuosa”.

Manifestantes heridos en Londres. Reuters.

“Sin embargo, hubo un pequeño grupo de personas que claramente cometieron un acto de daño criminal al derribar una estatua cerca de Bristol Harbourside”, agregó.

Your browser does not support the video element.

La magnitud de los enfrentamientos. CNN.

Your browser does not support the video element.

Corridas y enfrentamientos en Londres.

Policía atacado por manifestantes. Reuters.