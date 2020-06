VIDEO: el piloto automático de un Tesla esquiva a un cerdo por la noche y Elon Musk dice que sus coches tienen habilidades "sobrehumanas"

Moto voladora.



La compañía rusa Hoversurf ha compartido en redes sociales un video que muestra el accidente que sufrió un piloto con su moto aérea durante un vuelo de prueba que tuvo lugar en Dubái (EAU), del que resultó ileso.

Esa empresa emergente señala que el aparato sufrió una falla en el barómetro y eso provocó que cayera desde una altura que rondaba los 30 metros, pero considera que "gracias a este tipo de incidentes" sus vehículos "son cada vez más seguros".

Hoversurf presentó el modelo Scorpion-3 junto con la Policía de Dubái en 2017, una aeromoto con capacidad hasta para dos personas y puede soportar un peso máximo de 300 kilogramos.

Ese vehículo puede volar hasta seis kilómetros a una velocidad de 70 kilómetros por hora y desplazarse por tierra como otra motocicleta incluso a velocidades que rondan los 200 km/h.