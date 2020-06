Cayó la banda criminal de " El Paragua": nueve detenidos y un secuestro millonario

Desactivaron la banda del "Paragua". Canal 26.

Nueve personas detenidas y el secuestro de más de 1 millón de pesos, 30 mil dólares, autos de alta gama y gran cantidad de electrodomésticos ha sido el resultado de una larga serie de operativos y allanamientos llevados a cabo en diversas localidades del partido de La Matanza, Morón y CABA.

La banda desbaratada, que estaba liderada por un hombre con el apodo “El Paragua”, se dedicaba a hacer entraderas y a los escruches y lavaba el dinero recaudado mediante agencias de turismo, la venta de automóviles y boliches bailables.

Todos los implicados, ocho hombres y una mujer, todos oriundos de Villa Palito, cometían robos y se sospecha que también tenían vínculos con el narcotráfico. El dinero que recaudaban de los ilícitos lo lavaban a través de testaferros, que tenían diferentes comercios.

Noticias relacionadas

En los operativos, el personal policial secuestró 1.300.000 pesos, alrededor de 30 mil dólares, varios vehículos de alta gama (entre ellos dos camionetas Toyota SW4, una camioneta Jeep, un VW Scirocco, un BMW y un Mercedes Benz), una moto de agua, una motocicleta, un cuatriciclo, 23 televisores LCD, 10 celulares, 10 handys, dos cámaras de fotos, equipos de sonido, cinco notebooks, dos DVR y una Play Station 4.

Según se informó, “El Paragua” -cabecilla de la organización criminal, también conocido como Baby- era el que daba las órdenes al resto de sus cómplices y quien seleccionaba los lugares donde se cometerían las entraderas.

En esta misma línea, el jefe del grupo delictivo tenía a dos hombres apodados “El Portugués” y “Ari”, que lo asesoraban para introducir el dinero recaudado en negocios legales.

Your browser does not support the video element.

Imágenes del operativo de detención. Canal 26.

Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo del Dr. Jorge Rodríguez; Secretaría N°8, del Dr. Ignacio Calvi; bajo la causa caratulada “asociación ilícita y lavado de activos”.