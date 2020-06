Enfermero que se aplicó vacuna por coronavirus: "Ojalá el año que viene hagamos vida normal"

Cuarentena en Argentina, Agencia NA.

El aumento de casos confirmados de coronavirus en el país preocupa al Gobierno y las declaraciones de Alberto Fernández sobre una posible vuelta a fase 1 en el AMBA de la cuarentena abrió el debate.

La velocidad de los contagios es lo que más preocupa a las autoridades y a los especialistas que incluso plantearon “reorganizar” la cuarentena en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires.

“Es la más alta desde que llegó a la Argentina, por lo cual deberíamos estar en la fase 1, que es la cuarentena absoluta”, declaró el Presidente el miércoles al mediodía.

Incluso el Jefe de Estado habló sobre la habilitación de la actividad de running en la Ciudad y expresó: “España, cuando habilitó estas cosas, tuvo que volver atrás porque aumentaron los contagios. Piensen que la Ciudad de Buenos Aires tiene tantos casos como la provincia de Buenos Aires, con la diferencia de que la provincia de Buenos Aires tiene el triple de habitantes. Eso es una pauta de lo que nos está pasando. Los porteños creemos que esto quedó circunscripto a los barrios más humildes y esto no es así. El 70% del virus está circulando por Caballito, por Palermo, por Recoleta”.

A raíz del aumento de casos y las declaraciones del Primer Mandatario, especialistas opinaron sobre la posibilidade volver a fase 1. Pedro Cahn, infectólogo y asesor del Gobierno dijo: “No hay ningún decreto firmado que diga que volvemos a fase 1, lo que creo que el Presidente hizo es advertir sobre el riesgo de los excesos. Necesitamos que la gente no tire por la borda el enorme esfuerzo que hemos hecho todos, con complicaciones psicológicas, económicas, de no poder ver a la familia, pero todo se hizo para evitar una catástrofe”.

Respecto a la gente que realiza actividad física en la Ciudad, Cahn expresó: “Ae puede hacer actividad física, pero no de la manera en la que se hizo el otro día, porque genera una situación de riesgoTenemos que preservar muy cuidadosamente los grados de libertad que vayamos consiguiendo en la lucha contra la pandemia”.

Otro infectólogo, Tomás Orduna, expresó: “Ya es vox populi que no se va a retroceder la fase en Capital ni provincia de Buenos Aires. Va a seguir en esta fase, pero con más control. Esperamos que el pico nuestro sea una colina, por definirlo como imagen, y no un pico de tipo Aconcagua. Por ahí el pico está empezando ahora”.

"Va a hacer falta tener un tiempo de libertad cuando pase esta ola, para que después, si vuelve otra ola, podamos resistir el aislamiento”, cerró.

Por otro lado, Gabriela Piovano, médica infectóloga del Hospital Muñiz, comentó: "Claramente estamos ante una aceleración de los contagios, este aumento de casos que estamos viendo ahora es consecuencia de la apertura de hace dos semanas cuando se habilitaron algunas actividades que aumentaron el caudal de gente que circula”.

“Alberto Fernández va a tener que hablar con el jefe de Gobierno porteño para anunciar juntos la suspensión del permiso para salir a correr. Es cierto que las medidas sanitarias se evalúan en el marco de las políticas públicas y que hay que tener en cuenta el ánimo social después de casi tres meses de aislamiento, pero va a ser necesario volver atrás”, reveló.

Jorge Aliaga, secretario de Planeamiento de la Universidad Nacional de Hurlingham e investigador del Conicet, expresó: “Desde el 10 de abril, el AMBA venía duplicando casos cada doce días y, a pesar de que hubo picos cuando se empezó a testear en los barrios populares, el verdadero factor que aceleró la tasa de duplicación fue el fenómeno de los exceptuados, que encima en la mayoría de los casos circulan por distintos barrios y localidades recorriendo muchos kilómetros y teniendo muchas interacciones”.

"La clave para controlar la enfermedad es rastrear a todos los contactos de cada contagio que se registre y aislarlos a todos, política que han desarrollado con mucho éxito en grandes aglomerados urbanos como Córdoba y Santa Fe”, agregó.

Roberto Echenique, docente de la UBA e investigador del Conicet, comentó: “La velocidad de los contagios en Argentina no es tan alta como en los primeros días, pero es muy preocupante por el volumen de casos que se registran. Lo preocupante es que se supone que ahora en el AMBA estamos en aislamiento, por lo que en lugar de acelerarse la tasa de duplicación debería volverse más lenta; sobre todo porque ya estamos registrando mil contagios diarios y por cada contagio que se diagnostica se estima que hay al menos otros diez”.

Carlos Kambourian, médico, analizó que el pico “está lejos” y cerró: "No logro entender el objetivo de volver para atrás, si la letalidad está bajando y la ocupación de camas está por la mitad. Va a ser muy difícil volver a meter a la gente adentro de las casas si se vuelve para atrás”.