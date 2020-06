Magario recorríó con Secco un hospital de campaña en Ensenada

Magario en Ensenada.

"Estamos dando una lucha muy importante y necesitamos de cada uno de los habitantes de la Provincia de Buenos Aires”, enfatizó Magario, vicegobernadora bonaerense, durante una recorrida, junto al intendente de Ensenada, Mario Secco, del Polideportivo de Punta Lara, lugar acondicionado para ser un Hospital de Campaña habilitado para el tratamiento de enfermos leve de coronavirus.

Previamente, ambos tuvieron una reunión de trabajo para articular las acciones tendientes a disminuir el impacto de la pandemia de Covid-19.

El establecimiento sanitario que luego recorrieron cuenta con 50 camas y está ubicado en Camino Almirante Brown y Calle 78.

Magario puso de relieve la labor desarrollada por el Intendente local: “Mario es alguien que trabaja enormemente. Aquí es donde se aprecia el esfuerzo permanente de los intendentes y de sus equipos municipales”, ponderó.

Destacó también que la extensión de la cuarentena ha permitido una mejor coordinación entre la Provincia y los municipios para enfrentar las consecuencias del pico de la pandemia: “estas camas aquí preparadas son la muestra del trabajo responsable para este momento tan difícil”, graficó Magario.

En esa línea, puso de relieve la valía del nuevo Hospital de Campaña de Punta Lara: “Es, sin duda, una obra estratégica para contener posibles casos futuros”.

La vicegobernadora también analizó la preponderancia que adquiere en estas instancias el Programa Detectar: “Esta herramienta es trascendente para los intendentes, ya que permite relevar y testear en todos los barrios populares a aquellos ciudadanos que tengan síntomas".

La vicegobernadora volvió a recordarle a la población que es prioritario que se reduzca la circulación: “La mejor forma para que no se propague el virus es que la gente se quedé en sus casas, que se cuide”, dijo.

“Sólo tienen que salir aquellos que son trabajadores esenciales o algún integrante familiar a realizar compras”, insistió Magario.

Por último, fue concluyente al diferenciar la posición de la Provincia de la disposición que tomó la Ciudad de Buenos Aires de permitir la práctica del deporte en los espacios verdes: "La decisión de la Provincia de Buenos Aires es que no haya circulación en el Conurbano, La Plata, Berisso y Ensenada”, afirmó.

El intendente Secco agradeció la presencia en el distrito de la vicegobernadora Magario: “Que esté aquí Verónica nos inspira confianza, es una compañera que está permanentemente junto a los intendentes”, ponderó.

También resaltó el trabajo desplegado en el distrito como consecuencia del avance de la epidemia global: “Estamos realizando un esfuerzo tremendo dentro del conjunto de responsabilidades que tenemos”, dijo Secco.

“Trabajamos coordinadamente para hacer todo lo posible por nuestra gente, por la responsabilidad que tenemos”, concluyó.