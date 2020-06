VIDEO: un paciente con coronavirus intentó tirarse por la ventana del primer piso de una clínica

Clínica de Martín Coronado.

En el hospital privado La Merced, de Martín Coronado, ocurrió un escándalo relacionado con un caso de coronavirus.



Un hombre se quiso tirar desde el primer piso al grito de “me pusieron positivo acá, me quiero matar”. En las imágenes se lo ve colgado de la ventana y conectado a un suero que pendía de su brazo.



Mientras tanto, un grupo de personas desde la calle, le gritaban para que no lo hiciera, pero finalmente el personal de la salud pudo contenerlo y volverlo a ingresar a su habitación.

El hombre sufrió un brote psicótico y el personal de la salud pudo contenerlo y volverlo a ingresar a su habitación.

Your browser does not support the video element.



Desde la clínica informaron que el paciente "sigue internado, con asistencia psicológica y está estable y no hay ninguna queja por parte de la familia".