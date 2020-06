Coronavirus en la Ciudad: Quirós afirmó que "va a haber un pico mayor los próximos días"

Fernán Quirós en conferencia, NA.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, atribuyó esta mañana el aumento de casos de coronavirus registrado en los últimos días "a un cambio en la estrategia de testeos en la Ciudad", con la extensión del programa Detectar a barrios como Balvanera y Flores, pero aseguró que la curva de contagios "está relativamente estabilizada".

"Tenemos la montaña epidémica por delante, pero estamos yendo a buscar los positivos para controlarla", dijo.

Si bien los números registrados durante los últimos días en la Ciudad y el Gran Buenos Aires constituyeron cifras récord en lo que respecta a la evolución de la pandemia en el país, el funcionario anticipó que el "pico" aún no llegó.

En una conferencia de prensa en la sede del Gobierno porteño, Quirós sostuvo que "si detectamos que la velocidad de la curva se acelera se lo vamos a contar a la ciudadanía y le vamos a proponer alguna modificación" de las actividades permitidas.



Quirós volvió a explicar por qué el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió la apertura de negocios y le dio la chance a los ciudadanos de salir a correr.



"No somos todos iguales, no todos tienen la misma tolerancia económica, social y afectiva y por eso se toman determinaciones. Esto no significa subestimar lo que sucede, al contrario, remarcamos que hay que mantener los cuidados", apuntó.



"El mensaje a los que están cansados es que hay que seguir atentos y siguiendo las recomendaciones sanitarias y a los que les cuesta más le dimos una pequeña válvula de escape", completó.



Por otra parte, el ministro adelantó que los testeos del plan DetectAR continuarán desde el sábado en La Boca y luego seguirán en barrios de la sur y no en Palermo, como estaba previsto.



"Nosotros cada día miramos hacia atrás los últimos cinco días y vemos donde está la mayor actividad. En su momento detectamos que la actividad estaba en Palermo y por eso anunciamos que íbamos a ir ahí pero ahora eso cambió y por eso vamos a otros barrios", puntualizó.