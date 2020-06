Alberto Fernández y Fabiola Yáñez pidieron en video "adoptar medidas eficaces e inmediatas para erradicar el trabajo infantil"

Alberto Fernández y Fabiola Yáñez.

El presidente Alberto Fernández y la primera dama, Fabiola Yáñez, llamaron esta mañana a "adoptar medidas eficaces e inmediatas para erradicar el trabajo infantil".

"168 millones de niños y niñas son víctimas de en el mundo del trabajo infantil. Debemos adoptar medidas eficaces e inmediatas para erradicar el trabajo infantil", sostuvo el mandatario.

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el jefe de Estado y su pareja brindaron un mensaje a través de un video alusivo a la fecha.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Por su parte, Yáñez destacó que "los niños deben trabajar sólo en sus sueños" y subrayó que "deben tener derecho a jugar, educarse, alimentarse, a descansar y derecho a no trabajar". En ese sentido, la primera dama remarcó que también se debe "asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo de niños y niñas".

"Por eso hoy, como cada 12 de junio, te invitamos a que te sumes a esta lucha. Los niños deben trabajar sólo en sus sueños", insistió Fabiola Yáñez.