Conmoción en el espectáculo: a los 39 años falleció Jas Waters, la escritora de la serie "This Is Us"

Jas Waters.

Una noticia dejó de luto al mundo del espectáculo: se trata de la muerte de Jas Waters, la escritora que trabajó en múltiples episodios de This Is Us y Kidding. Falleció este miércoles a los 39 años. Por el momento, no se dio a conocer la causa de su muerte.

Su fallecimiento fue anunciado por Rain Management Group, quienes representaban a Waters. “Jas era una escritora talentosa, una persona increíble y un alma dulce que siempre se extrañará. Aunque ya no está con nosotros, su impacto se sentirá en los próximos años”, escribió la compañía en un comunicado publicado en Twitter.

Antes de convertirse en escritora de televisión, Waters fue periodista y trabajó para Vibe y coprotagonizó la serie de VH1 de 2013 The Gossip Game, que siguió a personalidades de los medios y periodistas que cubrieron la industria del hip-hop. Sus primeros trabajos de escritura televisiva se produjeron años después, en la serie The Breaks and the Comedy Central, un programa de comedia.

Waters trabajó en This Is Us como escritora en 18 episodios entre 2017 y 2018. “Toda la familia #ThisIsUs quedó devastada al enterarse del fallecimiento de Jas Waters”, publicó una cuenta para el personal de redacción del programa publicada en Twitter. “En nuestro tiempo juntos, Jas dejó su huella en nosotros y en TODO el espectáculo. Ella era una narradora brillante y una fuerza de la naturaleza. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos. Ella era una de nosotros”, escribieron con palabras conmovedoras.

Después de dejar This Is Us, Waters se desempeñó como editora en la serie Kidding con Jim Carrey.