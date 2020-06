José Mujica, sobre el coronavirus y la desigualdad: "El COVID-19 se dio el lujo de pegarle a todo el mundo"

José "Pepe" Mujica

El senador de Uruguay José Mujica considera que la pandemia del coronavirus COVID-19 "nos agarró desguarnecidos y demasiado engolosinados" con el avance de la tecnología "y nos parecía que estas cosas eran del pasado", aunque la biología "nos llamó a la realidad".

Mujica se expresó así en una entrevista realizada por Canarias Radio (España), en la que señala que lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que mejorar, reforzar e invertir en los servicios públicos de salud porque eso "no se lo podemos pedir al mercado porque no es rentable".

El ex presidente y actual legislador advierte de que tras la pandemia el mundo "va a estar muy complicado" porque ya han aparecido brotes de nacionalismo en las áreas desarrolladas "para no depender tanto de las importaciones" y todo ello "no va a cambiar la historia: la va a complicar".

"No hay voluntad ni peso para enfrentar la economía transnacional y seguimos con la economía del despilfarro", asegura Mujica, para quien la líder política más sensata es la canciller alemana, Angela Merkel, porque "no es un fenómeno" sino que "comparada con los demás y con lo que hemos reculado, alguien sensato sorprende".

Respecto al presidente de EE.UU., Donald Trump, asegura Mujica que es increíble "los desastres que está organizando" con un pseudonacionalismo que le desborda por todas partes, coqueteando en una lucha con China "en un momento en el que necesitamos más cooperación que nunca y resulta que tenemos líos entre las dos potencias económicas más fuertes".