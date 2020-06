Lali Espósito revoluciona las redes con su nuevo tema junto a "Los Ángeles Azules"

Lali y Los Ángeles Azules.

Lali Espósito está de nuevo en España para grabar una serie que promete, hace algunas semanas editó su canción "Lo que tengo yo", y ahora vuelve a sorprender como invitada del histórico grupo de cumbia "Los ángeles azules".

El tema, "Las maravillas de la vida", es un nuevo adelanto del que será el próximo álbum de los hermanos Mejía Avante, "De Buenos Aires para el Mundo", que se perfila como un gran éxito al contar con la participación de Lali en voz. En las primeras horas, la artista fue muy halagada por su versatilidad a la hora de cantar cómodamente en cualquier género que quiera. Si bien su estilo es latino/urbano, nunca había navegado por terrenos como la cumbia tradicional, y lo hizo con mucho estilo.

El grupo, que grabó su recital en Buenos Aires en 2019, ya presentó varios singles que cuentan con millones de reproducciones en Youtube y otros servicios de streaming. Con Pablo Lescano, líder de Damas Gratis, hicieron “La cumbia del infinito” y con Abel Pintos grabaron “Y la hice llorar”.

Noticias relacionadas

Anteriormente habían presentado "Acaríñame”, tema que hicieron con Julieta Venegas, el argentino Juan Ingaramo y Jay de la Cueva, que tiene más de 70 millones de views en YouTube.