Insaurralde desde el hospital: “Estoy cumpliendo mi primer día de aislamiento y esperando cómo evoluciona la enfermedad"

Mensaje de Martín Insaurralde.

Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, compartió un mensaje en video a través de su cuenta de Instagram tras confirmarse este viernes que dio positivo por coronavirus. Internado en el Hospital de Llavallol, afirmó que se está en buen estado de salud, esperando ver de qué modo evoluciona la enfermedad.

“Hola, bueno, quería mandarles un saludo. Decirles que estoy bien a todos los que se interesaron por mi. Pedirles disculpas a los cientos de llamados de vecinos de vecinas, de amigos, de compañeros, compañeras. Estoy acá, en el Hospital Llavallol, haciéndome los estudios, cumpliendo mi primer día de aislamiento y esperando cómo evoluciona la enfermedad. Simplemente cuídense, sé que es un momento difícil pero hay que cuidarse”, dijo Insaurralde.

Luego sostuvo: “Cuidemos la vida, cuidémonos cada uno de nosotros porque esta enfermedad está en un momento de que el pico va creciendo. Quedémonos en casa todo lo que podamos. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches. Los quiero mucho”.

Alrededor de las 14.45 del viernes, el jefe comunal informó en su cuenta de Twitter: "Di positivo de coronavirus. Como sociedad, hoy atravesamos el momento más difícil porque nos acercamos al pico de contagios. Les pido que se cuiden y que tratemos de minimizar el riesgo entre todos y todas. Por favor, quédense en sus casas todo lo que puedan”.

Mensaje tranquilizador de Insaurralde.

Insaurralde empezó a sentirse mal el jueves pasado y tuvo algo de fiebre. Los síntomas lo llevaron a hacerse el hisopado en el Hospital de Llavallol, y poco después dio positivo. “Dado que en estos días él trabajó cerca de mucha gente, se hizo el análisis rápidamente y se encuentra bien”, se informó.

El Intendente volvió a su casa pero tras la confirmación de la infección volvió esta tarde al hospital, donde los médicos le realizan chequeos. “Si todo sale bien la idea es que se aísle en su domicilio”, agregaron voceros cercanos a Insaurralde.