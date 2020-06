Jésica Cirio, por coronavirus de Insaurralde: "Tenemos fe de que vamos a salir adelante"

Nicole Neumann

Nicole Neumann tiene un nuevo escándalo con su ex. El periodista Ángel De Brito en su programa, contó que la modelo recibió la visita de su manicura y Cubero se enojó, ya que sintió que sus hijas corrieron peligro de contagiarse de coronavirus.

En el programa también aseguraron que los vecinos del barrio cerrado donde vive la top model están indignados y ella salió a justificarse. "No hay nadie más obsesivo que yo con el tema. La manicura entró, no para hacerme las manos, sino porque ahora vende alimentos. Yo la ayudo, le encargo cosas y me deja la comida en la puerta de casa. Ella tiene el permiso porque distribuye alimentos... Sería una locura que me haga las manos", expresó.

La rubia aprovechó el espacio para desmentir las denuncias de sus vecinos y una supuesta multa por su accionar: "Las expensas las pago yo y no me llegó ninguna multa. Tuve un aumento porque se rompió un caño de agua en mi lote. Eso lo pago yo y las multas, supuestamente, te vienen en las expensas".

Nicole Neumann en pleno supermercado protegida.

Nicole Neumann sigue sintiendo pánico por la pandemia. Cuando sale se pone guantes descartables, barbijo y una máscara. Todo lo que compra lo desinfecta al extremo y toma todos los cuidados necesarios para exponerse lo menos posible, aunque por su trabajo tenga que salir a la calle todos los días.