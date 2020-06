Coronavirus en el mundo, minuto a minuto: más de 426.000 muertos y casi 7.670.000 infectados

Pandemia global de covid-19.

Los contagiados por coronavirus en el mundo son más de 7,66 millones, mientras que los muertos superaron los 426 mil, en una estadística que tiene a los Estados Unidos ya con más de dos millones de infectados y a Brasil con más de 40 mil fallecidos, según el último informe publicado hoy por la universidad estadounidense Johns Hopkins.

Hasta el momento hay 7.669.872 pacientes infectados por el virus en más de 180 países, con 3.631.280 recuperados.

Con los últimos datos, la cantidad de muertos por coronavirus ascendía a 426.185.

Noticias relacionadas

Aumentan contagios en Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Los casos de coronavirus están aumentando en ciertos segmentos de la Patrulla Fronteriza, dijo el viernes un funcionario de alto rango de la agencia. Noventa y tres empleados de la Patrulla Fronteriza y 16 personas que están bajo su custodia han dado positivo al virus, afirmó el subjefe Raul Ortiz. Las cifras son “relativamente bajas” pero “aún no estamos fuera de peligro”, agregó. Ortiz informó a los empleados de “indicios de incrementos localizados” entre el personal de la Patrulla Fronteriza. En un correo electrónico dirigido a los agentes y obtenido por The Associated Press, Ortiz no precisó dónde se concentraban las infecciones La agencia no respondió de momento a preguntas.

MAPA INTERACTIVO DE CORONAVIRUS EN EL MUNDO:

Vuelo humanitario desde Managua hasta Roma y París.

La embajada de Italia en Nicaragua informó que tanto su Gobierno como el de Francia pusieron un vuelo a disposición de sus ciudadanos el próximo 16 de junio para que abandonen Nicaragua en medio de la pandemia. A inicios de abril, la Unión Europea completó la repatriación de 500 ciudadanos europeos que se encontraban varados en Nicaragua, donde el virus fue detectado a mediados de marzo pasado, y hasta ahora las autoridades registran 1.464 casos positivos y 55 muertos. Por su parte, el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 reportó 4.217 pacientes y 980 fallecidos hasta la semana pasada. Este mismo viernes, la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) pidió al gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega suspender todas las actividades recreativas debido a la pandemia. En un pronunciamiento, Funides demandó al Ejecutivo suspender también temporalmente el calendario escolar y universitario y cerrar los centros educativos escolares, técnicos y universitarios. El Ejecutivo ha sido criticado desde diversos sectores por promover eventos masivos y aglomeraciones a contracorriente de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por no establecer restricciones ni haber suspendido las clases en medio de la pandemia.

Honduras rebasa los 300 muertos y los 8.000 casos.

Honduras rebasó este viernes los 300 muertos por COVID-19 y los 8.000 contagios, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). La situación más alarmante se presentó en el departamento de Cortés, norte del país, y regiones vecinas, que registraron 219 casos, de los nuevos 463 positivos. A Cortés le sigue Francisco Morazán, región central, donde se localiza Tegucigalpa, la capital del país, que añadió 187 contagios. El gobierno inició la semana pasada la "fase cero", que marcó el inicio el lunes de la "reactivación económica inteligente", advirtiendo que las empresas, que se van incorporando de manera gradual, que no cumplan con las medidas de bioseguridad, serán cerradas, y que con esa actitud se corre el riesgo de volver a un confinamiento para todos.

Utah y Oregon suspenden su apertura por rebrotes.

Utah y Oregon suspendieron una mayor reapertura de sus economías en medio de un repunte en los casos de coronavirus, aunque otros estados como Texas, California, Arkansas y Arizona no daban marcha atrás el viernes pese a algunas advertencias intermitentes allí. Uno por uno, los estados están sopesando los riesgos a la salud que implica el coronavirus frente a los daños económicos derivados de las medidas de confinamiento por las que millones de personas se quedaron sin trabajo en los últimos tres meses. Y muchos gobernadores se están inclinando por los empleos, a pesar de que un análisis de The Associated Press esta semana halló que las infecciones están aumentando en casi la mitad de los estados, una tendencia que los expertos atribuyen en parte a la reapertura gradual de negocios en las últimas semanas.

Contagios en Bolivia alcanzan pico más alto.

Los contagios del coronavirus en Bolivia alcanzaron el viernes (12.06.2020) su pico más alto con 884 en un día, por lo que ya suman 16.165 y 533 decesos casi dos semanas después del fin de la cuarentena en gran parte del país. El principal laboratorio que realiza las pruebas para detectar el COVID-19 se encuentra abrumado por la demanda, y gran parte de los hospitales están al tope, señalaron las autoridades. Escasean los reactivos en el país, que realiza unas 1.400 pruebas de diagnóstico por día, lo que según expertos es insuficiente.La ministra de Salud Heidy Roca estimó que las infecciones llegarán a 100.000 a fines de julio, mientras el director de Epidemiología, Virgilio Prieto, advirtió que “se pueden volver a tomar medidas excepcionales si los contagios siguen en aumento”.

Preocupación en Pekín por nuevos casos de contagio local.

China reportó el sábado 11 nuevos casos de coronavirus, incluidos seis casos domésticos en la capital que hicieron aumentar las preocupaciones por la posibilidad de un nuevo brote de la pandemia, lo que de momento hizo retardar el regreso a clases y la suspensión de los eventos deportivos. La mayoría de los casos de China en los últimos meses surgieron en ciudadanos chinos residentes en el exterior y fueron detectados al retornar al país, al tiempo que el brote local fue en gran medida controlado. Pero los nuevos casos han llevado a los funcionarios de Pekín a retrasar el regreso de los estudiantes a las escuelas primarias y suspender todos los eventos deportivos. Las autoridades de la ciudad también cerraron el viernes dos mercados visitados por una de las personas contaminadas. Decenas de policías fueron desplegados en los dos centros de compras. Once barrios residenciales en el sur de Pekín volvieron a adoptar el confinamiento a raíz del rebrote. Hasta el momento los casos han sido relacionados con el mercado de Xinfadi. Nueve escuelas y jardines de infantes en esa zona de la capital china fueron cerrados.